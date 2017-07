Brasil mantém pegada em quadra, mas adota mais diálogo na comissão

LEANDRO CAMEIRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira manteve a base para a sequência do trabalho depois da era Bernardinho. Mas, o time sofreu algumas mudanças. Alterações essas fazem com que o estilo de trabalho seja um pouco diferente. O diálogo foi a tônica da disputa na Liga Mundial. Diversas vezes na competição foi possível ver os jogadores conversarem com a comissão técnica para tentar acertar um erro. Na decisão, ainda no primeiro set, Lucarelli virou para Renan e falou “coloca os dois”. E o treinador escutou e colocou Renan e Raphael em quadra, fez a inversão. Capitão do time, Bruninho vê como positivo esse diálogo existente. “Algumas lideranças saíram. Então, o novo grupo teve de se formar, novas lideranças. Novo formato de um time. Por isso, existe essa comunicação constante. Hoje, a gente precisa se conhecer melhor. Por isso, existe muito diálogo, muita comunicação. Renan tem o estilo dele, é diferente do meu pai. Cada um tem o seu estilo. Grita menos, é menos rígido em alguns momentos, mas é um cara que sempre está junto com a gente. O time está sabendo lidar em relação a isso. A gente precisa criar isso para que as coisas fiquem cada vez mais azeitadas, cada vez mais naturais, entre nós jogadores e a comissão técnica”, falou. Questionado sobre a dica que Lucarelli deu, o treinador Renan dal Zotto explicou o que aconteceu para tomar aquela decisão. “Ali, o Renan e Rapha é inversão que a gente faz. Só que sempre num saque mais tático. Ali, qual foi recado dele, ele ia abrir mão do saque forçado para o flutuado. Disse que podia fazer agora. Aí eu fui ali e coloquei”, disse. Uma cena chamou atenção no tie-break da partida. Liderados pelo levantador Raphael, os jogadores do banco de reservas acompanharam os pontos decisivos. “É a união do grupo. A gente ralou tanto para chegar neste momento. Grupo está de parabéns, começo de um ciclo. Grupo foi posto a prova e demonstrou grande maturidade”. A gente tem a mesma pegada e acho que até mais. Muita pressão. O trabalho é o mesmo. Renan já estava na seleção. Filosofia é a mesma, mudou só duas pessoas. Continua muito árduo”, finalizou.