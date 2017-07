Algoz do Brasil se diverte com fama de bad boy e explica mania à la CR7

LEANDRO CAMEIRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - N’Gapeth foi o mais vaiado na Arena da Baixada. Desde que o jogo começou, quando ia para o saque, o barulho no estádio era muito grande. Ele não sentiu a pressão. Cresceu na partida e saiu de quadra como o melhor jogador da Liga Mundial e o maior pontuador da quadra. Sua forma de responder as provocações foi com marra. Ele olhava para o telão a cada jogada que fazia. Encarar os torcedores e a cada momento tentava uma nova jogada de efeito. Ao escutar a palavra bad boy, mesmo sem falar muito bem inglês, ele se diverte. “Eu gosto de jogar numa quadra cheia. Me sinto bem com a pressão. Se é para mim, melhor, se é contra, eu gosto muito. Gosto de ser bad boy”, diz ao fazer gestos para a câmera. Ao ser perguntado o motivo de olhar tanto para o telão, o bom humor também toma conta do ponteiro da seleção francesa. “Quero ver se estou bonito. Meus amigos saem da balada 4h30 para assistir e eu preciso estar bem”, completou. Questionado sobre as jogadas de efeito, o ponteiro disse que é um recurso que faz parte de seu treinamento há três anos. “Faz três anos que estou treinando essas coisas. É fruto de um treinamento. Quando tem a necessidade, eu estou treinando para fazer aquilo”, finalizou.