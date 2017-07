Latino perde macaco de estimação e chora nas redes sociais

Latino: drama pessoal (foto: Reprodução / Instagram)

O cantor Latino usou seu perfil do Instagram, neste sábado (8), pedindo ajuda aos internautas para ajudá-lo a encontrar seu macaco de estimação, Twelves, que desapareceu em sua casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O cantor gravou um vídeo chorando e fez um apelo dizendo que tinha colocado o animal na casinha dele assim que ele chegou dos Estados Unidos. “Qualquer informação entrar em contato com a portaria do condomínio Quintas do Rio (021) 3326-2720, na Rua Raquel de Queiroz 100, os seguranças no local já estão sobre aviso e orientados. Quem é apegado a bicho de estimação talvez consiga mensurar o meu sofrimento. Grato!", disse o cantor.