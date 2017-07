Everton anuncia volta de Rooney após 13 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Everton anunciou oficialmente neste domingo (9) a contratação de Wayne Rooney, atacante que foi formado pelo clube. O jogador de 31 anos atuou as últimas 13 temporadas pelo Manchester United, que liberou a sua saída apesar de mais um ano de contrato. "É um grande sentimento estar de volta. Estou animado, não posso esperar para conhecer os companheiros, entrar no campo de treino e depois entrar no campo para jogar. Estou extasiado - simplesmente não posso esperar para voltar a jogar", disse Rooney. O atacante assinou contrato de dois anos com o Everton. O Manchester United abriu mão de receber a multa rescisória prevista em contrato, mas o clube de Liverpool terá que arcar com os salários acertados no contrato anterior. Rooney chega entusiasmado no novo clube e disse que espera lutar por títulos. O Everton terminou a última temporada do Campeonato Inglês com a sétima colocação. "Estou animado, e estou entusiasmado com as aquisições que o clube fez. Este clube está evoluindo. Este clube de futebol deve ganhar troféus e estamos dando grandes passos para tentar ganhar troféus", disse. Oficialmente, a negociação de Rooney é independente ao acerto do Everton para liberar o atacante Lukaku ao Manchester United. Porém, a imprensa inglesa considera que o acerto teve influência na opção do United em não cobrar a multa rescisória de 10 milhões de libras (cerca de R$ 42 milhões).