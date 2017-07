Nissan Kicks ganha cidadania brasileira

Versão S tem câmbio manual de 5 marchas. (foto: Divulgação)

A Nissan foi patrocinadora das Olimpíadas 2016 e precisava de um novo produto para aproveitar toda a mídia do evento. Como seu próximo produto nacional ainda estava em implantação na fábrica no município de Rezende no estado do Rio de Janeiro os japoneses resolveram lançar o Kicks importado do México onde o acordo reduz a carga tributária de importação, (razão que os modelos nacionais agora não tiveram redução de preço). A produção do utilitário esportivo começou em abril, com uma nova versão, essa de entrada a S manual de cinco marchas, por R$ 70,5 mil. O carro traz ar-condicionado, volante com comandos de áudio, telefonia, do computador de bordo mais ajustes de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores com acionamento elétrico, travamento automático das portas, sistema Isofix para prender cadeirinhas infantis, direção com assistência elétrica, rádio com entrada para MP3, conexão USB e Bluetooth. Os bancos são de tecido e as rodas, de aço estampado (16 polegadas) com calotas. O controle de tração e estabilidade e o auxílio para partida em rampa formam um pacote opcional de R$ 1,2 mil. O Kicks S também pode ser adquirido com câmbio automático CVT, transmissão continuamente variável, tabelado em R$ 79,2 mil, mais o controle de tração e estabilidade, o auxílio para partida em rampa e rodas de liga leve de 16". A seguir vem a opção SV CVT, tabelada em R$ 85,6 mil. Além dos itens da S CVT traz câmera traseira, chave presencial, faróis de neblina, retrovisores com indicadores de direção (pisca-piscas) por LEDs, sistema de navegação (GPS) integrado ao painel e tela sensível ao toque de 7" integrada ao rádio. Revestimento de couro mais airbags laterais e de cortina formam um pacote opcional de R$ 3 mil. A SL CVT, mais completa, repete os itens de série da SV e recebe também acabamento de couro, acendimento inteligente dos faróis, ar-condicionado automático digital, airbags laterais e de cortina, conjunto de câmeras para visão em 360 graus, detector de objetos em movimento, controle dinâmico do chassi (que funciona a partir do freio-motor e da atuação sobre o freio de cada roda), central Multi-App, que já inclui alguns programas como o Waze, por exemplo, painel multifuncional com tela de alta definição e retrovisores com rebatimento elétrico.