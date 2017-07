Novo 911 GT2 RS um Porsche com 700 cavalos

É o 911 mais potente de todos os tempos (foto: Divulgação)

O mais rápido e mais potente 911 homologado para estrada foi apresentado no Festival de Goodwood, no Reino Unido, o novo Porsche 911 GT2 RS. A versão mais esportiva do modelo entrega 700 cv de potência com torque máximo de 76,4 kgfm. Isso é o suficiente para levar o cupê aos 340 km/h de velocidade máxima, fazendo de 0 a 100 km/h em apenas 2,8 segundos. O motor é baseado no 3.8 utilizado no 911 Turbo S, de 580 cv. Para ganhar a cavalaria extra, o propulsor ganhou novos turbocompressores. Um sistema de resfriamento adicional também foi feito para a versão GT2, que pulveriza água no intercooler em situações de altas cargas e temperaturas elevadas. O sistema de escapamento também foi desenvolvido exclusivamente para a nova versão. Feito de titânio extra leve, ele pesa sete quilos a menos que o utilizado no 911 Turbo. Para dar conta de tanta força, o chassi do cupê é baseado nos carros de competição, de acordo com a montadora. Além disso, o eixo traseiro é direcional e conta com pneus UHP de alta performance, dando mais estabilidade ao esportivo. O pacote Weissach, alivia o peso do veículo em 30 quilos. O pacote inclui elementos adicionais feitos de plástico reforçado com fibra de carbono e titânio. O teto e as barras anticapotagem, por exemplo, são feitos de carbono, assim como as barras de conexão em ambos os eixos. Rodas de magnésio reduzem tanto o peso bruto como o peso não suspenso, proporcionando maior desempenho. Embora ainda não tenha data de lançamento confirmada para o mercado brasileiro, a Porsche confirmou que o GT2 será oferecido no País. No exterior o esportivo já pode ser adquirido.