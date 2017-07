Bruto blindado

O extrapesado Axor 2644 é o maior caminhão blindado do Brasil e da América Latina. AOveículo ganhou uma implementação especial, com tração 8x4, para transporte de produtos e mercadorias de alto valor agregado. Assim, pode tracionar semirreboques como o bitrenzão (composição de 10 eixos), assegurando uma capacidade volumétrica de carga de 175 metros cúbicos (100 no primeiro semirreboque e mais 75 no segundo), com até 74 toneladas de PBTC. Veja vídeo em www.tudoauto.com.br

8 milhões de Gols

A Volkswagen anunciou que acaba de concluir a produção de 8 milhões de unidades do Gol desde o seu lançamento no Brasil, em 1980, e um exemplar do branco da versão Track serviu para simbolizar a marca, que é um recorde no país, de acordo com a montadora. Do total, de acordo com a VW, 1,4 milhão de unidades foi exportado para outros países. Veja vídeo em www.tudoauto.com.br

Instituto Renault

O Instituto Renault realizou a doação de 9 furgões Master e 1 Master minibus para a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social do Paraná. Adaptados e equipados, os veículos serão utilizados pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) como unidades móveis para o atendimento a famílias e indivíduos que vivem em regiões rurais e em áreas isoladas do Estado.