Descoberto por acaso, inédito de Maurice Sendak sai em 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um livro inédito de Maurice Sendak, autor de "Onde Vivem os Monstros" morto em 2012, foi encontrado em meio a seus pertences. Intitulado "Presto and Zesto in Limboland", o manuscrito foi achado por Lynn Caponera, presidente da Fundação Maurice Sendak. Ela triava o acervo do escritor para separar aquilo que poderia ser descartado quando se deparou com a obra. Caponera então mandou um e-mail para Michael di Capua, editor de Sendak, que afirmou se tratar de uma criação até aqui inédita. "Que milagre encontrar uma obra dessas enterrada nos arquivos", disse Di Capua ao site "Publishers Weekly". Além do manuscrito, foram encontradas ilustrações para a obra, feitas por Arthur Yorinks, parceiro frequente do autor. O novo livro deve ser publicado em 2018 no Reino Unido.