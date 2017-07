(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu no sábado (8), em sua casa em Roma, a atriz italiana Elsa Martinelli, conhecida pelos filmes "A um Passo da Morte" (1955) e "O Processo" (1962). Ela tinha 82 anos. Nascida em 1935 em Grosseto, norte de Roma, trabalhou como modelo, antes de o ator americano Kirk Douglas vê-la em uma fotografia na revista "Life" e contratá-la para "A um Passo da Morte". Desde então, trabalhou em aproximadamente 60 filmes, alguns deles ao lado dos maiores nomes do cinema, de Orson Welles em "O Processo" a Roger Vadim em "Rosas de Sangue" (1960). Martinelli marcou o cinema de uma era por sua beleza, explorada tanto na Itália como no exterior, mas também por sua capacidade de dar vida a personagens complexos em produções mais ambiciosas.