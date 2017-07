Flu sai na frente, mas não segura pressão do Bahia e cede empate no fim

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense foi dominado pelo Bahia neste domingo (9), na Fonte Nova, chegou a sair na frente do placar, mas não suportou a pressão do rival e cedeu o empate para o rival no fim da partida, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo Fluminense, Wellington Silva abriu o placar aos 12 minutos de primeiro tempo. O Bahia chegou ao empate aos 38 minutos do segundo tempo com um gol de João Paulo. O placar de 1 a 1 não foi bom para nenhuma das equipes. O Fluminense podia ter encostado no pelotão de frente com uma vitória, mas continua na sétima posição, com 17 pontos. O Bahia, por sua vez, tem apenas 12 pontos e está em 16º. Pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. O Bahia mandou no jogo no primeiro tempo. Porém, encontrou um inspirado Júlio César pela frente. O goleiro do Fluminense fez ao menos duas defesas difíceis na primeira etapa. Uma num chute forte de Régis de fora da área, outra numa batida de Renê Júnior. Dois lances em apenas dois minutos. O Fluminense foi a campo com algumas mudanças. Com dores no tornozelo, o volante Wendel foi vetado. Marlon Freitas, cria de Xerém, entrou em seu lugar. Recuperado de uma pubalgia, Wellington Silva voltou a ser escalado entre os titulares na vaga de Richarlison, suspenso. Melhor de dores no púbis, Henrique Dourado também foi a campo. A última vitória do Bahia no Campeonato Brasileiro aconteceu no dia 8 de junho, contra o Cruzeiro, em casa, pela quinta rodada da competição. Ganhou por 1 a 0. Depois, perdeu para Grêmio, Palmeiras, Corinthians e Flamengo e empatou com Coritiba e Vitória. O Fluminense volta aos campos pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira (12), às 21h, contra o Botafogo. O Bahia enfrenta a Ponte Preta, às 19h30, no mesmo dia, ambos pela 13ª rodada do campeonato BAHIA Jean, Eduardo, Lucas Fonseca, Tiago e Armero (Gustavo Ferrareis); Renê Júnior e Matheus Sales; Zé Rafael, Régis e Mendoza; Vinícius (Rodrigão). T.: Jorginho. FLUMINENSE Júlio César, Lucas, Henrique, Reginaldo e Mascarenhas (Maranhão); Orejuela, Marlon Freitas e Gustavo Scarpa; Marquinhos Calazans, Wellington Silva (Marcos Junior) e Henrique Dourado (Pedro). T.: Abel Braga. Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP) Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP) Cartões amarelos: Armero, Lucas Fonseca, Matheus Sales (BA), Henrique Dourado, Marcos Junior (FLU) Gols: Wellington Silva (FLU), aos 12 minutos do primeiro tempo; e João Paulo (BA), aos 38 minutos do segundo tempo.