Troca de operadora de telefonia cresce quase 20% no Paraná

No período de janeiro a junho deste ano, os usuários de telefones do Paraná realizaram 170,72 mil ações de portabilidade numérica. O equivalente a 59,40 mil (35%) solicitações foram feitas por usuários de telefones fixos e 111,31 mil (65%) de telefones móveis. Comparado ao memso período do ano passado, houve um aumento de 18,8% ma quantidade de consumidores que trocaram de operadora no Estado.

Entre janeiro e junho de 2016, os usuários de telefones do Paraná, efetivaram 138,55 mil migrações de portabilidade numérica. Dessas, 54,30 mil (39%) foram feitas por usuários de telefones fixos e 84,25 mil (61%) de telefones móveis. A soma das migrações entre operadoras de serviços telefônicos sem alteração no número de identificação do usuário está no relatório da ABRTelecom (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações), Entidade Administradora da portabilidade numérica no País divulgado na semana passada.

A alta na portabildiade também aconteceu em todo o País. Neste ano, mais de 2,57 milhões de portabilidades numéricas foram realizadas no Brasil no primeiro semestre. No ano passado usuários dos serviços de telefonia fixa e móvel realizaram 2,18 milhões de portabilidades numéricas. Dessas, 618 mil (28%) partiram de solicitações de assinantes do serviço fixo e 1,56 milhão (72%) foram migrações efetivadas para telefones móveis.

Desde que a portabilidade numérica passou a ser possível no Brasil, em setembro de 2008, até o dia 30 de junho deste ano, 37,58 milhões de transferências foram feitas.

Como fazer a portabilidade numérica

Dirigir-se à operadora para onde quer migrar

Informar o nome completo

Comprovar a titularidade da linha telefônica

Informar o número do documento de identidade

Informar o número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa jurídica

Informar o endereço completo do assinante do serviço

Informar o código de acesso

Informar o nome da operadora de onde está saindo

A partir do momento em que o usuário solicita a transferência de operadora comunicando à empresa para onde deseja migrar, a efetivação acontece em três dias úteis ou após esta data, quando o usuário quiser agendar