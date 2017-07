Sem Diego Souza, Sport enfrenta o Coritiba, ainda com Kleber

EMERSON VOLTARE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se o Sport ainda não sabe se contará com Diego Souza, seu principal jogador, para o resto do Brasileiro, o Coritiba ainda conta com o atacante Kleber, que joga por conta de um efeito suspensivo. O Gladiador foi punido com 15 partidas - nove pela cusparada e seis pelo soco em Edson, do Bahia-, mas espera por julgamento de recurso. As duas equipes encerram a 12ª rodada do Nacional nesta segunda-feira, às 20h, no Couto Pereira, em Curitiba. Eduardo Uran, empresário de Diego Souza, avisou no último sábado à direção do Sport sobre os problemas pessoais do meia, que viajou ao Rio. Seria a sétima apresentação do atleta pelo time do Recife. Se entrasse em campo, não poderia mais defender outra equipe na competição nacional. O Palmeiras ainda sonha em contar com o meia-atacante para Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O clube pernambucano, porém, informou neste domingo estar convencido que a viagem de Diego nada tem a ver com uma negociação com o clube paulista. Seriam apenas problemas pessoais. Tudo indica, porém, que as reuniões finais sobre a permanência ou não do jogador devem se desdobrar nesta segunda. Pelo lado do time do Paraná, o técnico Pachequinho chamou o elenco para uma reunião durante a semana para "lavar a roupa suja". Queria saber o porquê da queda de rendimento da equipe nas últimas rodadas. O Coritiba terá alguns problemas para partida. O zagueiro Werley e o lateral-direito Léo foram vetados. Na vaga de Werley, o técnico tem Márcio e Walisson Maia à disposição. Além deles, pode promover a estreia de Luizão. Já na direita, na posição de Léo, Dodô e Rodrigo Ramos disputam a vaga. O volante Alan Santos, em recuperação de uma lesão, também está fora do jogo. O volante Jonas, que levou o terceiro amarelo na última rodada, está suspenso para a partida. CORITIBA Wilson; Dodô (Rodrigo Ramos), Walisson Maia (Luizão), Márcio e William Matheus; Anderson (Edinho), Matheus Galdezani e Tiago Real; Rildo, Henrique Almeida e Kleber. T.: Pachequinho. SPORT Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Sander; Patrick (Rodrigo), Rithely, Everton Felioe e Mena; Rogério e André. T.: Vanderlei Luxemburgo Estádio: Couto Pereira, em Curitiba Horário: 20h desta segunda Juiz: Jailson Macedo Freitas (BA)