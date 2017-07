(foto: Franklin de Freitas)

O Paraná atingiu, no último dia 6, a marca de 5.485.544 eleitores alistados para o voto biométrico, com identificação através das impressões digitais. Com isso, 70% dos 7.835.916 eleitores do Estado passaram pela revisão biométrica, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PR).

Meta

A biometria no Paraná começou a ser implantada em 2009, no município de Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. A meta do TRE/PR é que ao menos 85% dos eleitores votem nas eleições de 2018 já por meio da identificação das digitais. Com este objetivo, foi montado no interior do Estado, desde 3 de abril, um mutirão de atendimento nas zonas eleitorais do interior. Nos três últimos meses, segundo o TRE, foram registrados 864.446 atendimentos, o que equivale a uma média mensal de 288.148 eleitores atendidos.

Recesso

A Assembleia Legislativa faz nesta semana as últimas sessões antes do recesso parlamentar. Os deputados devem votar, em segundo turno, a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, que mantém congelados os salários dos servidores públicos estaduais. O governo alega que com as previsões de continuidade da crise econômica, também não há perspectiva de aumento de receitas, e portanto, não haveria condições financeiras para promover o reajuste salarial do funcionalismo.

Dança das cadeiras

As especulações cada vez mais fortes de uma provável queda do presidente Michel Temer (PMDB) e da eleição indireta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ) para substitui-lo já agita também as conversas sobre a sucessão no Legislativo. É que se for “promovido” a chefe do Palácio do Planalto, Maia também deverá ser substituído em uma nova eleição para a presidência da Câmara. Entre os parlamentares que sonham com o cargo está o 2º secretário da Casa, deputado paranaense Fernando Giacobo (PR).

Limpeza

A 6ª Promotoria de Justiça de Foz do Iguaçu, no Oeste paranaense, ofereceu denúncia criminal contra o ex-prefeito da cidade, Reni Pereira (PSB) e mais quatro pessoas por conta de um contrato irregular firmado pela prefeitura com uma empresa para prestação de serviços de limpeza no Hospital Municipal. De acordo com as investigações do Ministério Público, o então prefeito dispensou irregularmente licitação para a contratação da empresa. Além disso, prorrogou o contrato, também desrespeitando a legislação. A prefeitura de Foz pagou quase R$ 1,9 milhão à contratada. São réus na ação o ex-prefeito, o então diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, o dono da empresa e dois advogados contratados pela Fundação.

Concursos

O Tribunal de Contas intensificou a fiscalização dos concursos e testes seletivos realizados pelos órgãos públicos do Paraná. Desde o final de 2016, o TCE passou a fazer o acompanhamento concomitante das quatro etapas desses processos: atos preparatórios, contratação da empresa, edital de abertura e admissão dos aprovados. Dessa forma, o tribunal atua preventivamente, impedindo irregularidades e determinando ações corretivas nesse que é o principal item da despesa pública.

Pente fino

O novo sistema do TCE passou a exigir que os órgãos jurisdicionados encaminhem ao tribunal as informações relativas a concursos e testes seletivos à medida em que as etapas são executadas. Todas as informações são analisadas pela Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal (Cofap). A unidade técnica passou a monitorar as entidades que não encaminham as informações, por meio de buscas em diversos meios de comunicação utilizados para a divulgação dos processos de seleção.

RecessoA Assembleia Legislativa faz nesta semana as últimas sessões antes do recesso parlamentar. Os deputados devem votar, em segundo turno, a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, que mantém congelados os salários dos servidores públicos estaduais. O governo alega que com as previsões de continuidade da crise econômica, também não há perspectiva de aumento de receitas, e portanto, não haveria condições financeiras para promover o reajuste salarial do funcionalismo.

Dança das cadeirasAs especulações cada vez mais fortes de uma provável queda do presidente Michel Temer (PMDB) e da eleição indireta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ) para substitui-lo já agita também as conversas sobre a sucessão no Legislativo. É que se for “promovido” a chefe do Palácio do Planalto, Maia também deverá ser substituído em uma nova eleição para a presidência da Câmara. Entre os parlamentares que sonham com o cargo está o 2º secretário da Casa, deputado paranaense Fernando Giacobo (PR).

LimpezaA 6ª Promotoria de Justiça de Foz do Iguaçu, no Oeste paranaense, ofereceu denúncia criminal contra o ex-prefeito da cidade, Reni Pereira (PSB) e mais quatro pessoas por conta de um contrato irregular firmado pela prefeitura com uma empresa para prestação de serviços de limpeza no Hospital Municipal. De acordo com as investigações do Ministério Público, o então prefeito dispensou irregularmente licitação para a contratação da empresa. Além disso, prorrogou o contrato, também desrespeitando a legislação. A prefeitura de Foz pagou quase R$ 1,9 milhão à contratada. São réus na ação o ex-prefeito, o então diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, o dono da empresa e dois advogados contratados pela Fundação.

ConcursosO Tribunal de Contas intensificou a fiscalização dos concursos e testes seletivos realizados pelos órgãos públicos do Paraná. Desde o final de 2016, o TCE passou a fazer o acompanhamento concomitante das quatro etapas desses processos: atos preparatórios, contratação da empresa, edital de abertura e admissão dos aprovados. Dessa forma, o tribunal atua preventivamente, impedindo irregularidades e determinando ações corretivas nesse que é o principal item da despesa pública.

Pente finoO novo sistema do TCE passou a exigir que os órgãos jurisdicionados encaminhem ao tribunal as informações relativas a concursos e testes seletivos à medida em que as etapas são executadas. Todas as informações são analisadas pela Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal (Cofap). A unidade técnica passou a monitorar as entidades que não encaminham as informações, por meio de buscas em diversos meios de comunicação utilizados para a divulgação dos processos de seleção.