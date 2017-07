As solicitações de certidões (nascimento, casamento e óbito) pela web, aos cartórios de registro civil paranaenses crescem anualmente. Segundo levantamento do Instituto do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Irpen) e da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), responsáveis pelas centrais que oferecem esse serviço, 39.523 documentos foram solicitados só em 2016 aos ofícios do Estado. O número é 1.325% superior ao total de solicitações realizadas aos cartórios de registro civil paranaenses em 2015 (2.773) e quase 2.400% maior que em 2014 (1.582).

De acordo com o presidente do Irpen e da Arpen-Brasil, Arion Cavalheiro, o aumento expressivo se deve principalmente à integração do e-certidões, central paranaense que disponibiliza esse serviço, criada e administrada pelo Irpen desde 2013, à Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC), de administração da Arpen-Brasil, parceria iniciada no ano passado. A central e-certidões integra os 537 cartórios de registro civil do Paraná e está integrada a CRC

Como fazer — Para requerer uma certidão de nascimento, por exemplo, basta informar dados básicos como nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

Em seguida, a solicitação é enviada ao cartório que possui o registro sem a necessidade de deslocar-se até ele. Após a compensação do pagamento, em um prazo de até cinco dias, a certidão é enviada ao destino indicado pelo usuário. Caso seja necessário, o e-certidões conta com um suporte técnico para auxiliar o cidadão que estiver com problemas no procedimento.