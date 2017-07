Senac debate a empregabilidade

Com quase 14 milhões de desempregados, como se tornar um ponto de referência no mercado de trabalho? Para orientar a população a respeito do potencial de empregabilidade proporcionado por uma formação de nível técnico, todas as unidades do Senac no Estado realizarão, na quarta-feira, uma série de palestras sobre os cursos técnicos ofertados.

Em Curitiba, a unidade Senac Centro realizará bate-papos sobre os cursos técnicos em enfermagem e podologia, das 9 às 10 horas. As demais palestras serão realizadas no período noturno, das 19 às 20 horas, sobre cursos nas áreas de turismo, design, segurança do trabalho, radiologia, meio ambiente, qualidade e transações imobiliárias. A participação é gratuita e os interessados podem se inscrever pelo site www.pr.senac.br/profissoes.