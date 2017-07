Regionais funcionam com atividades para os estudantes em férias neste mês (foto: Valdecir Galor/SMCS)

Começam nesta segunda-feira (10) as férias escolares na rede municipal de Curitiba. São 131 mil crianças e adolescentes das 185 escolas e 206 centros municipais de educação infantil (CMEIs) de folga até o dia 25 de julho, uma terça-feira. Durante o período do recesso escolar, acontece também o Festival de Férias de Inverno da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), também a partir desta segunda.

A Secretaria preparou extensa agenda para o Festival, com diversas atividades gratuitas para crianças, adolescentes e as famílias. As atividades vão até o dia 21 de julho. “A participação é gratuita e toda a programação foi desenvolvida para promover atividades que estimulam a criatividade, o convívio social, a diversão e a cidadania”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

A expectativa é que aproximadamente 20 mil pessoas participem do festival, que acontecerá em 39 locais nas dez regionais administrativas da Prefeitura, como Centros de Esporte e Lazer (CEL), Clubes da Gente, Centros da Juventude, praças, parques e entidades parceiras, facilitando o acesso da população.



Entre as atividades previstas estão jogos gigantes, tênis de mesa, desenhos, brinquedos lógicos, oficinas manuais, perna de pau, xadrez, gincanas, teatro de fantoches, contação de histórias, pintura no calçadão da Rua XV, oficina de bicicletas e skate.

Outras informações podem ser obtidas nas gerências regionais da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude e no Departamento de Lazer/Smelj por meio do telefone (41) 3350-3715.

Planejamento — No período de recesso, as equipes da Secretaria Municipal da Educação que ficam no Edifício Delta farão planejamento, programação de atividades e momentos de avaliações que são feitos constantemente para estabelecer propostas e aperfeiçoar os resultados para a educação em Curitiba. “Muitas ações já estão delineadas e bem estruturadas, mas ainda existem desafios que devemos pensar juntos para aprimorarmos ainda mais a educação no segundo semestre”, afirma a superintendente de Gestão Educacional, Elisângela Iargas Mantagute.

As atividades do programa Comunidade Escola serão interrompidas durante as férias escolares. A pausa vai até agosto, informa a coordenação.

Programas

Abertos

Durante o recesso escolar, os 11 faróis do saber instalados em praças permanecerão em funcionamento, com atendimento ao público das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Os núcleos regionais de ensino também estarão abertos para atendimentos como transferências, matrículas e rematrículas, busca de documentos e de informações, de segunda a sexta-feira.

Rede estadual

Na Rede Estadual de Educação, as férias de inverno começam apenas no dia 17 de julho e vão até 26 de julho. Na rede particular, o recesso teve início em algumas escolas já no começo do mês. Em oturas, as férias começaram no final de semana que passou.