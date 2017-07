Checklist antes de pegar a estrada

Com a chegada das férias, muitas famílias aproveitam para pegar a estrada e viajar. Mas, para que o período não seja marcado por inconvenientes, o certo é verificar as condições do carro antes de pegar a estrada. Veja as dicas do coordenador técnico da Total Lubrificantes do Brasil, Fábio Silva, sobre o check list que deve ser feito no veículo e que vai além dos componentes básicos que o motorista normalmente presta mais atenção.

“Não basta calibrar os pneus, checar o nível do óleo ou completar o tanque do combustível para que o carro esteja pronto para seguir viagem. É preciso ir ao seu mecânico de confiança para avaliar o freio, sistema de arrefecimento e a suspensão”, afirma.