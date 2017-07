Cais do Valongo, no Rio, recebe título de patrimônio da Unesco

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Cais do Valongo, na zona portuária do Rio, ganhou neste domingo (9) o título de Patrimônio Mundial da Unesco. O cais foi a principal porta de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas. O local já é um sítio arqueológico. A decisão partiu de 22 nações que compõe o Comitê do Patrimônio Mundial, que reuniu-se na semana passada na Polônia. O Brasil tem outros locais considerados patrimônios da Unesco, entre eles as cidades de Ouro Preto e Diamantina, em Minas Gerais, o centro histórico de Olinda, Pernambuco, e o centro de Salvador, na Bahia. O plano Piloto de Brasília também tem o mesmo título. O abandono pelo qual passa o Rio de Janeiro chegou a atingir o sítio arqueológico, que agora será protegido em razão da decisão da Unesco. Reportagem da Folha de S.Paulo publicada no último dia 6 registrou que o material arqueológico achado nas obras de revitalização está ameaçado. O Iphan (instituto do patrimônio nacional), durante vistoria recente, constatou que o acervo está sem a manutenção adequada, uma atribuição que seria da prefeitura. O Valongo foi o principal cais de desembarque de africanos escravizados em todas as Américas e também o único preservado materialmente. "Pela magnitude do que representa, coloca-se como o mais destacado vestígio do tráfico negreiro no continente americano", afirma o Iphan. Segundo o Iphan, o título de patrimônio mundial representa o reconhecimento, além dos abusos sofridos pelos negros africanos, de sua contribuição para a história e diversidade cultural do Brasil. "O título também reconhece o valor universal excepcional do local, como memória da violência contra a humanidade representada pela escravidão, e de resistência, liberdade e afirmação, fortalecendo as responsabilidades históricas, não só do Estado brasileiro, como de todos os países membros da Unesco", afirma o Iphan em nota.