Campanha de saúde alerta para risco de queda entre idosos

A queda de idosos é uma das principais causas de acidentes e mortes entre a faixa etária acima dos 65 anos. Um tapete mal colocado, uma nova distribuição dos móveis da sala, um sapato de solado liso, um piso molhado são coisas simples, mas que causam as quedas.

Por isso, dentro do Programa Não Caia Nessa, a Unimed Curitiba lançou o filme “Thriller”, divulgado no Facebook com o objetivo de conscientizar e alertar a população para o risco destes objetos para a pessoa idosa. Um filme sombrio que traz um objeto do cotidiano como o vilão da história: um simples tapete de banheiro.

Uma estimativa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes), divulgada na semana passada, mostra que a população idosa — aqueles acima dos 65 anos — será a que mais vai crescer no Estado até 2040. Essa parcela da população vai passar dos atuais 9,2% da população total para 19,9% em 23 anos. Com isso, cresce também a preocupação e os cuidados com esta faixa etária.

Em Araucária, por exemplo, entre fevereiro a dezembro de 2016, cerca de 40% dos idosos atendidos na Clínica de Saúde da Mulher e do Idoso (CSMI), relataram ter tido pelo menos uma queda no último ano.

Confira algumas medidas de prevenção

Mantenha os ambientes da casa bem iluminados

Importante que na casa tenha um telefone em cada cômodo para que o idoso não precise correr para atender as ligações

Ao subir escadas, use o corrimão para se apoiar

Tome banhos de sol todos os dias e consuma leite e derivados (para repor o cálcio dos ossos)

Instale barras de apoio no banheiro, próximas ao vaso sanitário e no box do chuveiro

Guarde seus objetos de uso frequente em locais onde você possa alcançar facilmente. Nunca suba em banquinhos ou cadeiras para alcançar algo

Mantenha os pisos secos. Evite os tapetes ou fixe-os ao chão

Mesmo dentro de casa, evite usar chinelos e pantufas

Não deixe fios de luz, roupas, objetos espalhados nos trajetos por onde você anda