Curitiba sedia congresso de cardiologia

No Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), as doenças cardiovasculares matam cerca de 350 mil pessoas todos os anos. Só neste ano (até o dia 3 de julho), o Cardiômetro da SBC marcava 175 mil mortes. Para mudar essa realidade, uma das estratégias é levar mais conhecimento e informação para ser aplicada no dia a dia do consultório de cardiologistas clínicos, além de debater as novidades da área.

Para discutir esses temas, ocorre nos dias 28 e 29 de julho, em Curitiba, o 44º Congresso Paranaense de Cardiologia, promovido pela Sociedade Paranaense de Cardiologia. Neste ano, o evento será realizado em um novo local: no Four Point by Sheraton, na área central da cidade, o que facilitará o acesso dos participantes. O congresso terá a presença de cerca de 130 palestrantes nacionais e internacionais. O congresso acontece no Hotel Four Points Sheraton.