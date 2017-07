Inscrições para concurso iniciam hoje

A Prefeitura de Quatro Barras abre, hoje, as inscrições para o concurso público de 2017. Serão 53 vagas para 37 cargos desde o nível alfabetizado até superior. A remuneração varia de R$ 992,80 até R$ 6.608,61, dependendo da atividade e da carga horária. No dia 4 de julho, a Prefeitura lançou dois editais do concurso: um em regime celetista para o cargo de agente de combate a endemias e outro em regime estatutário, para contratação de servidores efetivos para o quadro.

A taxa de inscrição é de R$ 80 para nível superior, R$ 50 para nível técnico e médio, e R$ 30 para nível fundamental e alfabetizado. As provas estão previstas para o mês de agosto. Para visualizar os editais, os candidatos deverão acessar o endereço eletrônico: http://cec.listaeditais.com.br. As inscrições terminam no dia 24 de julho. Mais informações: (41) 3671-8800.