RMC pode ter serviço de alta complexidade

A prefeita de Colombo, Beti Pavin, presidente do Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (Comesp) participou, no final de junho, de uma reunião de alinhamento técnico para disponibilização de serviços e recursos para prestação de saúde de alta e média complexidade em atenção especializada aos municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), em parceria entre o Comesp e o governo do Estado.

Durante o encontro, foram ministradas palestras pela diretora do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, Silvia Karla A. V. Andrade, a diretora Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais, Konstance Johnson Kremer e, também, pelo diretor daAssociação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná (Acispar), Luis Lino de Almeida Junior.

Os temas das palestras abordaram a importância da fase de reestruturação em que se encontra o Comesp, sendo este processo o início de desenvolvimento para uma fase de consolidação do consórcio como instrumento para que os municípios viabilizem serviços de saúde.