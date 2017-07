Sabatina de Raquel Dodge será nesta quarta-feira

Indicada para o cargo de procuradora-geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge será sabatinada nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. O relator da mensagem presidencial é o senador Roberto Rocha (PSB-MA).

Raquel Dodge substituirá Rodrigo Janot, que deixa o posto no dia 17 de setembro. A expectativa é de uma reunião longa. A última sabatina de Janot, em 2015, durou dez horas.

Antes de responder às perguntas, Raquel Dodge deve fazer uma exposição. O tempo será definido pelo presidente da CCJ, senador Edison Lobão (PMDB-MA). Durante a inquirição, cada senador tem dez minutos para perguntar. A indicada tem o mesmo tempo para responder. São cinco minutos para réplica e cinco para a tréplica.

Todos os senadores podem participar da sabatina, mas os integrantes da CCJ têm preferência na inquirição. São 27 titulares e 27 suplentes. A reunião é pública, mas a votação é secreta. Os parlamentares não podem justificar ou declarar o voto.

A reunião da CCJ será interativa: o cidadão pode enviar perguntas por meio do Portal e-Cidadania ou pelo telefone do Alô Senado (0800 61 22 11).