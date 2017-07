Trump diz que é hora de trabalhar com a Rússia

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou ontem em sua conta no Twitter que “é hora de seguir adiante e trabalhar de forma construtiva com a Rússia”. No mesmo post, Trump disse que a negociação do cessar-fogo no sudeste da Síria, acordada com a Rússia e a Jordânia, “salvará vidas”. Na série de posts feitos pela manhã, no entanto, Trump evitou comentar se ele aceitou ou não a declaração de Putin de que a Rússia não foi responsável por intromissões nas eleições norte-americanas de 2016. Trump escreveu na rede social após retornar do encontro do G20 na Alemanha, durante o qual teve uma longa reunião com o presidente russo Vladimir Putin. Disse que, na ocasião, “pressionou fortemente” Putin, duas vezes, sobre a intromissão do país nas eleições americanas, e que Putin “negou veemente” as conclusões das agências de inteligência dos EUA de que hackers e marqueteiros russos tentaram influenciar as eleições em favor de Trump. Trump não declarou se acredita ou não em Putin. Apenas postou que o líder russo “já sabe minha opinião”.

Protestos

Alemanha — Depois de um sábado relativamente tranquilo, a cidade de Hamburgo foi novamente palco de protestos violentos contra a globalização e o G-20, na madrugada de sábado para domingo, que acabaram resultando na prisão de 186 pessoas e na detenção temporária de outras 225. Os líderes do G-20 já tinham deixado a cidade quando os últimos confrontos ocorreram. A polícia da cidade usou mais uma vez canhões de água contra manifestantes que atiravam bastões de ferro e pedras. Foram presas 186 pessoas, e outras 225 foram temporariamente detidas.

Abuso

Catar — O governo do Catar informou ontem que está criando um comitê com o objetivo de buscar compensação pelos prejuízos decorrentes de seu isolamento da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrein. Entre os membros do comitê estão os ministros da Justiça e de Relações Exteriores do Catar. No mês passado, os quatro países cortaram relações diplomáticas com o Catar e bloquearam os acessos ao país por terra, mar e pelo espaço aéreo. Entre as diversas justificativas para o bloqueio está o suposto apoio do Catar a extremistas.

Mosul

Iraque — O primeiro ministro do Iraque, Haider al-Abadi, declarou vitória das forças armadas do país na cidade de Mosul sobre o grupo Estado Islâmico, após mais de oito meses de ação militar para derrotar os militantes do grupo. De acordo com a TV estatal do país, al-Abadi “parabenizou os soldados heroicos e o povo iraquiano por terem alcançado esta grande vitória” na cidade estratégica. Mosul é a segunda maior cidade do Iraque, atrás apenas de Bagdá. Ainda segundo a TV iraquiana, o primeiro ministro chegou em Mosul para declarar oficialmente vitória sobre o grupo terrorista.

Cessar-fogo

Síria — O cessar-fogo no sudeste da Síria negociado por Estados Unidos, Rússia e Jordânia entrou em vigor ontem ao meio-dia. A trégua abrange as províncias de Deraa, Suweida e Quneitra, onde o governo sírio e rebeldes também combatem militantes do Estado Islâmico. Em seis anos de guerra na Síria, nenhum cessar-fogo durou muito tempo. O acordo foi anunciado após encontro entre o presidente Donald Trump, e o russo, Vladimir Putin, e é a primeira iniciativa da administração Trump em colaboração com a Rússia para trazer estabilidade à Síria.