Dicas para fazer malas com as novas regras

As férias escolares começaram e muitas famílias já estão com destino certo. Porém, se não quiserem ter um gasto a mais aos despacharem as suas malas, devem seguir as novas regras da ANAC que entraram em vigor em março de 2017.

Antes as companhias aéreas eram obrigadas a receber a franquia de bagagem por passageiro, porém a partir da nova regra, esta obrigatoriedade não existe mais e a cobrança varia de cada companhia aérea. “Portanto, antes de fazer as malas, certifique-se qual a política adotada pela companhia aérea escolhida por você”, ressalta Luara Faria, personal organizer.

Laura lembra que o importante é ter em mente o objetivo de sua viagem, o número de diárias, passeios e clima da região. Com essa parte da viagem definida é hora de escolher o tipo de mala apropriada. “Fique atento ao peso da mala vazia e também ao peso das roupas e acessórios que serão colocados dentro dela. Caso não tenha uma balança, faça uma comparação segurando as peças que deseja levar e veja qual exerce mais peso em suas mãos. Opte pelas mais leves”, diz.

Outra dica importante é com relação aos sapatos, que geralmente pesam muito e ocupam muito espaço. “Viaje com o mais pesado (no caso do frio, opte por usar a bota) e deixe para colocar na mala os mais leves”, argumenta . Um chinelo, um tênis e um sapato ou sandália de cor neutra são suficientes para complementar a mala de viagem.

Laura orienta a escolher peça de roupas de cores neutras e que combinem entre si, os acessórios podem ajudar a criar looks diferentes usando as mesmas peças de roupa. A atenção para o tecido também é importante na hora de escolher o que levar. “Exclua peças que amassem com facilidade;

Na hora de colocar as roupas na mala, faça o menor número de dobras possíveis. Coloque as calças com apenas uma dobra no fundo da mala e as blusas e camisetas esticadas uma em cima da outra”, ensina. Ela lembra que blusas de frio também devem ser colocadas esticadas, pois ao serem dobradas, fazem mais volume.

Bagagem sem problemas

Escolha peças de cores neutras e tecido leves



Coloque as peças esticadas no fundo da mala



Evite muitas dobras



Use os sapatos mais pesados para viajar, como por exemplo, botas

Escolhas malas leves para usar



Eletrônicos

Devem ser transportados na bagagem de mão, respeitando o peso especificado por lei. Lembre-se que sua bagagem de mão não pode exceder 10kg. Opte por levar o tablet ao invés do notebook. O celular pode ser usado como câmera fotográfica e filmadora. Não esqueça os carregadores!



Líquidos

Em voos nacionais, a quantidade total de líquidos e/ou géis transportada na bagagem de mão não pode passar de 1,2 kg ou 1,2 litro. Cada frasco não pode pesar mais do que 300 gramas ou ter capacidade maior do que 300 ml.



Já em voos internacionais, quaisquer líquidos devem ser armazenados em embalagens de até 100 ml. O limite máximo permitido é de um litro ou 10 frascos de 100 ml.

IMPORTANTE: Não importa se o produto transportado já foi usado, o que vale é o que está escrito na embalagem. Esses produtos, caso não estejam nas normas da Polícia Federal, ficam retidos no aeroporto e não há como resgatá-los posteriormente.



Lembre-se que mesmo que esteja em um voo nacional, se for passar pelo embarque internacional, você deverá respeitar as normas para voos internacionais.

Alimentos



Todos os produtos perecíveis e alimentos em geral, desde que armazenados em embalagens à prova de vazamentos, podem ser transportados na bagagem de mão sem problemas. Fique atento ao prazo de validade dos alimentos que transportará. Caso o alimento necessite de refrigeração, será necessário um transporte adequado, em recipientes térmicos.

Materiais esportivos



Para este tipo de material, sempre é bom se informar com a companhia aérea. Existem casos que podem ser transportados dentro da cabine, geralmente os acessórios. Outros não podem ser nem despachados! Fique atento.

Instrumentos musicais



Se estiver dentro das dimensões e peso especificados por lei, o instrumento pode ser transportado como bagagem de mão. Se for maior ou mais pesado do que o permitido, deverá ser despachado dentro de um case rígido e apropriado. De novo: é importante checar o procedimento com a empresa.

Eletrodomésticos



Quaisquer eletrodomésticos pequenos podem ser transportados como bagagem de mão, desde que devidamente embalados. Porém, como o tamanho não é especificado, vale a consulta prévia junto à companhia.

Artigos proibidos



Armas e objetos pontiagudos e cortantes, ferramentas, substâncias inflamáveis, químicas e/ou tóxicas.