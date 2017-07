Pressionado, técnico do Paraná aponta evolução

João Pedro, contra o América: estreia pelo Paraná (foto: Geraldo Bubniak)

Em sua 10ª temporada consecutiva disputando a Série B, o Paraná Clube ainda não conseguiu embalar. Em 12 rodadas, os comandados de Cristian de Souza somam 17 pontos (aproveitamento de 47,2%), aparecendo na 10ª colocação, a três pontos de distância do G4 — o Vila Nova-GO tem 20 pontos — e com cinco de vantagem para o Z4 — o Figueirense tem 12. Na última sexta-feira, o time empatou em 1 a 1 com o América-MG e, durante a partida, a torcida vaiou o técnico — principalmente depois que ele substituiu o estreante João Pedro no segundo tempo.

Apesar das vaias, Cristian tratou de destacar que a equipe já demonstou ter evoluído, especialmente no aspecto ofensivo. O confronto contra o América-MG marcou as estreias do meia João Pedro e do atacante Alemão, enquanto o centroavante Rafhael Lucas fez sua primeira partida como titular da equipe. "Fizemos uma boa partida no aspecto ofensivo, que a gente se cobra muito, e já aconteceram muitas coisas que a gente treinou", comentou o técnico em entrevista coletiva. "Eu acredito que chegaríamos ao gol da virada, mas foi um jogo muito equilibrado. A equipe do América-MG, assim como o Paraná, busca o acesso. Sabíamos que seria uma partida difícil e eu acredito que é um ponto ganho pela circunstância do jogo", explicou.

Entre os jogadores, a avaliação do trabalho do jovem treinador paranista parece ser positiva, como destacou o zagueiro Eduardo Brock. "Futebol é resultado e somos cobrados por isso. Só que a torcida tem que entender que a equipe está numa evolução grande", diz o defensor, reclamando ainda que "a grande maioria" dos que vão ao estádio não conseguem "valorizar as coiosas boas que a gente faz".

Em 14 jogos (entre Série B e Copa do Brasil), o técnico Cristian de Souza soma 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas - aproveitamento de 47,6%. Na Série B, o time tem a segunda melhor defesa — 8 gols sofridos; oJuventude levou sete. Contudo, também o terceiro pior ataque da competição, com 10 gols, à frente apenas de Paysandu e Náutico (ambos com 9).

Jornada — Depois de empatar em casa contra o América-MG, terceiro colocado na Série B, com 20 pontos, o Paraná se prepara para uma sequência longe de seus domínios. Amanhã, enfrenta o quarto colocado Vila Nova, no Serra Dourada. Na sexta-feira, mede forças com o Oeste-SP, 14º colocado e apenas um ponto atrás do clube paranaense. Assim, se conseguir pelo menos três pontos, seguirá forte na luta para alcançar o G4. Se tropeçar nos dois jogos, pode ficar para trás na corrida pelo acesso.

Substituição

o técnico Cristian de Souza explicou que fez a alteração porque o atleta emprestado pelo Atlético-PR não tinha ritmo de jogo. "Ele não tinha condição de jogar toda a partida. A opção do Minho foi para acelerar o jogo pelas beiradas, dando mais força para o lado esquerdo do campo", comentou.