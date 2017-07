Paranaenses estão entre os maiores consumidores de pizza no Brasil

No Brasil, existem 36 mil pizzarias em funcionamento — sendo 11 mil no estado de São Paulo, cuja capital é a segunda maior consumidora do produto no mundo, atrás apenas de Nova York (dados de 2015). Em todo o país, o setor gera 360 mil postos de trabalho, com faturamento em torno de R$ 22 bilhões por ano.

Mas se os paulistas são os campeões, a paixão dos paranaenses pela redonda — e em especial os curitibanos — não fica muito atrás, segundo aponta Luciano Bartolomeu, da Abrasel-PR. “Nada se compara em São Paulo, mas pela proximidade, o fato de as pessoas gostarem de se reunir em bares e pizzarias, a frequência de pessoas é muito grande comparado com as outras cidades.”

Ainda segundo Luciano, Curitiba fica entre os cinco municípios que mais consomem pizza no país, ao lado de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. “Só não tem como garantir se está em segundo ou quinto lugar, mas com certeza está entre as cinco cidades que mais consomem pizza”, aponta.