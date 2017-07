Daniel Craig pode voltar a ser 007. Sem cortar os pulsos

Depois de ter feito quatro filmes da série 007, o ator Daniel Craig chegou a declarar que preferia cortar os pulsos a estrelar mais um filme no papel do espião James Bond. Neste fim de semana, contudo, o jornal inglês The Mirror confirmou o ator no papel. Segundo a publicação, a produtora Barbara Broccoli já teria garantido Craig no filme. Além disso, ela afirmou que estaria negociando com a cantora Adele para assinar a música-tema - a inglesa já escreveu e interpretou Skyfall, com a qual ganhou um Oscar. O novo filme não tem data para chegar aos cinemas.

Karol Conka defende música que prega prazer sexual feminino

A rapper curitibana Karol Conka fez sucesso em um show na cidade de Inhotim (SP) ao cantar seu novo hit, Lala, uma música em que fala sobre sexo oral nas mulheres. Segundo ela, é preciso falar sobre homens que não sabem fazer sexo oral e da importância do prazer sexual feminino. Lançado em junho, o clipe de Lala foi censurado no YouTube. Por outro lado, vem sendo aclamado pelas mulheres.

Latino perde macaco de estimação e chora nas redes sociais

O cantor Latino usou seu perfil do Instagram, neste sábado (8), pedindo ajuda aos internautas para ajudá-lo a encontrar seu macaco de estimação, Twelves, que desapareceu em sua casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O cantor gravou um vídeo chorando e fez um apelo dizendo que tinha colocado o animal na casinha dele assim que ele chegou dos Estados Unidos. "Qualquer informação entrar em contato com a portaria do condomínio Quintas do Rio (021) 3326-2720, na Rua Raquel de Queiroz 100, os seguranças no local já estão sobre aviso e orientados. Quem é apegado a bicho de estimação talvez consiga mensurar o meu sofrimento. Grato!", disse o cantor.

Homem-Aranha domina bilheterias

Homem-Aranha: De Volta ao Lar dominou as bilheterias em seu fim de semana de estreia. Foram US$ 117 milhões acumulados em três dias apenas nos Estados Unidos, muito acima da expectativa oficial da Marvel (US$ 80 milhões). O filme superou os US$ 103 milhões da estreia de Mulher-Maravilha e se tornou a terceira melhor estreia do ano, superado apenas por Guardiões da Galáxia Vol. 2 (US$ 146 milhões) e A Bela e a Fera (US$ 174 milhões). Mundialmente, De Volta ao Lar deve fechar o fim de semana com US$ 257 milhões acumulados. A segunda posição ficou com Meu Malvado Favorito 3, com US$ 33,9 milhões. O top 5 do fim de semana ainda conta com Em Ritmo de Fuga (US$ 12,7 milhões), Mulher-Maravilha (US$ 10 milhões) e Transformers: O Último Cavaleiro (US$ 6,3 milhões).

Níver do dia

Cláudia Leitte, cantora brasileira, 37 anos