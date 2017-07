Corinthians vence Rio Preto e faz final do Brasileiro Feminino com Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O time feminino do Corinthians/Audax venceu o Rio Preto por 1 a 0 neste domingo (9) e assim garantiu classificação à final do Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe do interior paulista tinha a vantagem do empate, mas a zagueira Pardal fez o único gol do jogo virou a heroína do time da capital. A partida foi equilibrada e muito nervosa. O gol de Pardal saiu a partir da bola aérea aos 16 minutos do segundo tempo. Logo após o lance, Darlene cuspiu no rosto do árbitro e foi expulsa. Com uma a menos, o Rio Preto perdeu a estabilidade e pagou pela insegurança. Apesar de não refletida no placar, a tensão resultou em nova expulsão, de Edilaine, por reclamação. Jogando contra 9 adversárias, o Corinthians passou a dominar. Controlou o ritmo e valorizou o tempo com a bola, basicamente esperando o apito final. Nos últimos minutos ainda houve tempo de Byanca Brasil distribuir dribles e enervar ainda mais as jogadoras do Rio Preto. As corintianas agora encaram o Santos em clássico que decidirá a equipe campeã brasileira. As datas ainda não estão definidas, mas o primeiro jogo será na Vila Belmiro. Eliminado, o Rio Preto agora concentra as forças na busca do bicampeonato paulista, campeonato do qual teve a melhor campanha da primeira fase.