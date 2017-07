Whittaker aproveita cansaço de Romero e fatura cinturão interino dos médios

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Michael Bisping já sabe contra quem terá que unificar seu cinturão dos médios. Na luta principal do UFC 213 neste sábado (8), em Las Vegas (EUA), Robert Whittaker aproveitou o cansaço de Yoel Romero a partir do terceiro round e conquistou o cinturão interino da divisão por decisão unânime dos jurados: triplo 48 a 47. Com a vitória, Whittaker espera agora a recuperação de Michael Bisping. O campeão linear da divisão revelou estar com uma lesão no joelho e no meio de maio disse que não poderá voltar a lutar tão cedo. O inglês esteve presente na T-Mobile Arena para acompanhar o duelo. Mantendo o estilo falastrão, Bisping entrou no octógono no final da luta e provocou Whittaker. Depois de parabenizar os dois lutadores, o inglês pediu para o australiano tirar o cinturão, pois não era de verdade e jogou o objeto no chão. “Acho que, por algum motivo, ele é o campeão. Ele diz que sente nojo por eu estar com o cinturão interino, mas ele vai ter que lidar com isso”, afirmou Whittaker. Inicialmente, o duelo seria o segundo mais importante da noite. A saída de Amanda Nunes do card e o consequente cancelamento da luta com Valentina Shevchenko fizeram com que Whittaker x Romero fosse promovido ao combate mais importante. A LUTA Depois de um início de luta estudado, Romero passou a intensificar os golpes e mostrar seu poder de força nas tentativas de queda. Em uma delas, o cubano desferiu uma joelhada voadora e na sequência foi para o clinch, levando o adversário para a grade. Mostrando ter estudado seu rival, Whittaker conseguiu se livrar das duas vezes em que teve Romero envolto em sua cintura. Ao australiano faixa preta em caratê interessava que o combate se desenvolvesse em pé. As pisadas de Romero no joelho de Whittaker passou a ser um golpe incômodo para o australiano no segundo round. Ao mesmo tempo que fazia isso, o cubano conectava socos em direção ao rosto do rival. Quando não desferia suas pisadas, Romero apostava no clinch, que deixava Whittaker completamente sem ação. Próximo ao final do round, o árbitro John McCarthy chegou a pedir que os dois lutadores se separassem pela falta de efetividade. Whittaker voltou mais ofensivo para o terceiro round. Desferindo chutes certeiros na linha de cintura do cubano, o australiano passou a ir para cima de um rival que começava a dar sinais de cansaço. O cansaço fez com que Romero abrisse mão do terceiro round e apenas buscasse se defender. A estratégia trouxe o cubano um pouco mais efetivo, mas ainda sofrendo com o cansaço. No final do assalto, o que se viu foi um amplo domínio de Whittaker, com o australiano conseguindo conectar seus chutes altos. O último round seguiu sendo um ataque contra defesa. Romero tentava puxar o resto de energia que lhe sobrava, mas não parecia ser suficiente diante do australiano. Whittaker seguia sendo superior na conexão de golpes e fazendo sempre com que o cubano andasse para trás. Nos dois minutos finais, o nível de cansaço passou a se igualar. Whittaker circulava pelo octógono, enquanto Romero timidamente tentava avançar em direção ao adversário. Em um desequilíbrio de Romero, o australiano aproveitou para cair por cima e controlar a parte final da luta com tentativas de cotoveladas.