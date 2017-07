Werdum perde para Overeem e vê chance de título distante no UFC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alistair Overeem saiu vitorioso do terceiro encontro com Fabrício Werdum. Mesmo passando por um sufoco no terceiro round, o holandês conseguiu valer o domínio nos dois primeiros assaltos e garantiu a vitória por decisão majoritária dos jurados (28-28, 29-28 e 29-28), na segunda luta mais importante da noite do UFC 213, em Las Vegas (EUA). A vitória de Overeem causou espanto em Werdum, que se mostrou bastante surpreso com a derrota. Na arquibancada, alguns torcedores chegaram a ameaçar umas vaias. "Foi uma luta muito dura. Respeito muito o Werdum. Admito que, no terceiro round, eu não fui muito bem e ele foi melhor. Essa é a terceira vez que lutamos, respeito muito esse cara. O trabalho duro continua, quero pegar esse cinturão e não vou parar enquanto não for campeão dos pesos-pesados do UFC", afirmou Overeem ainda no octógono. Inicialmente, o combate seria o segundo do card principal. Com a saída do duelo entre Amanda Nunes e Valentina Shevchenko do evento, a luta foi promovida para a penúltima da noite, atrás apenas do confronto entre Yoel Romero e Robert Whittaker, pelo cinturão interino dos médios. A trilogia entre Werdum e Overeem contava com uma vitória para cada lado. O primeiro encontro entre os dois aconteceu ainda na época do Pride, em 2006. Na ocasião, o brasileiro venceu por decisão unânime. Mais tarde, em 2011, a dupla se reencontrou no Strikeforce, com o holandês vencendo por unanimidade. A LUTA Assim como prometido, Werdum iniciou o combate tentando uma voadora. O golpe, porém, passou no vazio, com Overeem sem dificuldades para desviar. Os minutos iniciais foram de muito estudo e o holandês deixou claro que não queria que o combate fosse para o chão. Quando o brasileiro tentou um chute e caiu, Overeem apenas olhou e esperou que o rival se levantasse. Na primeira tentativa de queda de Werdum, nos segundos finais do primeiro round, Overeem se mostrou precavido e facilmente conseguiu se defender. O assalto ainda teve tempo para Werdum tentar mais um golpe giratório no ar. O segundo round, por outro lado, foi rapidamente para o chão. Depois de Overeem acertar um bom chute na linha de cintura, Werdum o puxou para a guarda e levou o duelo para o solo. Pouco menos de 30 segundos depois, o holandês conseguiu levantar e voltar o combate para a luta em pé. Werdum seguia levando a pior na luta em pé. Overeem acertou um soco no rosto do brasileiro, que abriu um corte. Mais uma vez, Werdum levou o combate para o chão. Novamente em pé, o holandês acertou mais um soco direto no rosto e um chute na linha de cintura. Precisando ser mais efetivo no terceiro round, Werdum passou a ter mais sucesso na luta em pé. No meio do assalto, o brasileiro conectou um bom golpe na cabeça que levou o holandês ao chão. No solo, Werdum tentou, mas não conseguiu a chave de omoplata. Mas o cansaço e o forte golpe começavam a cobrar a conta para Overeem. Werdum, facilmente, conseguiu levar o combate para o chão mais uma vez e começou a dominar o duelo por cima. O brasileiro, porém, não conseguia buscar a finalização ou encerrar o duelo com golpes. A decisão, então, ficou para a mão dos jurados, com dois deles vendo vitória de Overeem e um optando pelo empate. ANTHONY PETTIS VOLTA AOS LEVES COM VITÓRIA Ex-campeão dos leves, Anthony Pettis voltou para a divisão contra Jim Miller, na segunda luta do card principal do UFC 213. “Showtime” havia feito duas lutas pelos penas, sendo a última a disputa pelo cinturão interino contra Max Holloway. Pettis, porém, não conseguiu bater o peso e ficou inelegível pelo título – acabou nocauteado no terceiro round. Contra Miller, “Showtime” teve total controle do combate no primeiro round, apostando nos socos e chutes, que faziam Miller recuar e ficar preso na grade. No segundo assalto, Miller conseguiu a queda após defender um chute de Pettis. “Showtime”, porém, rapidamente tentou encaixar um triângulo de perna e buscando uma chave de braço. Miller, neste momento, começava a sangrar muito no rosto e não conseguia controlar as movimentações do adversário no chão. No round final, Pettis controlou o combate, não deixando que Miller tomasse o controle. Na parte final, “Showtime” apostou na plasticidade, com golpes voadores e pressionando o adversário nos segundos finais. Na decisão dos jurados, Anthony Pettis venceu por unanimidade: triplo 30-27. BRASILEIRO NOCAUTEADO O brasileiro Douglas Silva esteve presente no primeiro combate do card principal. Inicialmente, ele lutaria no preliminar, mas o duelo foi promovido com a saída de Amanda e Valentina do evento. Em seu quarto combate no UFC, o brasileiro acabou finalizado por Rob Fonte no final do segundo round.