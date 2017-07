JULIANNE CERASOLI SPIELBERG, ÁUSTRIA (UOL/FOLHAPRESS) - No papel, um nono lugar para Felipe Massa não parece um grande resultado. Mas depois do time sofrer por todo o final de semana com o acerto do carro e do brasileiro ter largado apenas na 17ª colocação, o saldo foi considerado positivo por Massa em Spielberg. “Se não tivesse nenhuma batida ou safety car, seria muito difícil chegar em nono. E a gente conseguiu. Sem dúvida, estou muito feliz com a corrida. O carro funcionou melhor com o pneu usado na corrida do que com pneu novo, mais uma vez”, avaliou ao UOL Esporte. “É importante analisar tudo o que aconteceu para não largar na posição em que largamos aqui. Mas fiquei bastante feliz com a corrida, com o ritmo, com as oportunidades que tive no início da corrida de fazer ultrapassagens na largada. Estou bastante feliz com o resultado: mesmo sendo uma nona colocação, por ter largado em 17º acho que foi uma excelente corrida.” Massa ganhou as oito posições nas primeiras curvas, se desvencilhando bem de um acidente causado por Daniil Kvyat e que também vitimou Fernando Alonso e Max Verstappen. Depois, manteve um ritmo muito semelhante ao das Force India e pressionou Esteban Ocon até as últimas voltas, mas não conseguiu se aproximar o suficiente para tentar uma ultrapassagem. Massa salientou a importância de entender por que a Williams foi tão mal na classificação já para a etapa seguinte, na Inglaterra, já no próximo final de semana.