FIA diz que movimento de carro de Bottas antes da largada é permitido

JULIANNE CERASOLI SPIELBERG, ÁUSTRIA (UOL/FOLHAPRESS) - A FIA comunicou que o leve movimento no carro de Valtteri Bottas com sinal vermelho é permitido. Em nota, a entidade que regula a Fórmula 1 informou que é autorizado pequenos movimentos nos carros, pois os pilotos precisam fazer ajustes na embreagem. Valtteri Bottas liderou praticamente de ponta a ponta o GP da Áustria, vencendo com apenas seis décimos de vantagem para Sebastian Vettel. Mas o alemão saiu da prova acreditando que o rival queimou a largada. “No caso de hoje, Valtteri Bottas não excedeu esse limite [muito pequeno] antes do início", informou a FIA. O lance chegou a ser investigado pelos comissários, que decidiram não punir o piloto da Mercedes. O UOL Esporte teve acesso a dados que dão conta de que o tempo de reação de Bottas foi de 201 milésimos e que os sensores instalados no asfalto não indicaram que a Mercedes passou de sua posição no grid antes que as luzes vermelhas se apagassem. Ainda durante a corrida, as mídias sociais já se agitavam com imagens do replay mostrando que o carro se move antes das luzes vermelhas se apagarem, algo que também foi captado pela central de dados do carro. Porém, o sensor que realmente conta para a determinação de uma largada queimada é o localizado na posição de largada e, neste, Bottas passou já com as luzes vermelhas apagadas. No entanto, a própria FIA admitiu que existe uma margem de erro. É por esse movimento que Sebastian Vettel, que estava ao lado de Bottas na largada, sentiu que o rival queimou a largada. Durante a coletiva de imprensa logo após sair do carro, o alemão pediu para os jornalistas perguntarem para o terceiro colocado, Daniel Ricciardo, se ele também não achava que a largada de Bottas foi ilegal. Ao UOL Esporte, o alemão não quis falar sobre o assunto. "Já passou, não acho que faz sentido pensar nisso agora. É claro que, se eu tivesse passado-o na largada, a corrida seria sido muito mais fácil, porque é difícil ultrapassar aqui. Mas Valtteri foi muito rápido na primeira parte da prova, enquanto nós tínhamos problemas de ritmo. E no final foi o contrário e foi ele quem teve dificuldade com os pneus." Já o finlandês, que venceu pela segunda vez no ano e está a 35 pontos de Vettel, líder do campeonato, e a 15 do companheiro Hamilton, que foi quarto, explicou que a largada foi no limite. O procedimento dos pilotos é geralmente tentar adivinhar quando as luzes vermelhas se apagam para soltar a embreagem. "Treinamos muito as largadas e também o tempo de reação. Durante os treinos, muitas vezes você consegue largadas perfeitas, mas durante as corridas, seu cérebro costuma ser mais cuidadoso, mas desta vez eu tive uma largada perfeita. Claro que é um pouco como brincar com fogo porque você pode queimar a largada se for muito agressivo, mas desta vez foi perfeito."