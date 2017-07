Escolha nº 1 do draft da NBA torce tornozelo e perde Summer League

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Primeira escolha do draft da NBA, Markelle Fultz torceu o tornozelo na última noite e não joga mais a Summer League. Exames realizados neste domingo (9), no entanto, tranquilizam o armador do Philadelphia 76ers quanto à extensão da lesão: ele deve ficar cerca de duas semanas longe dos treinos. “Feliz por estar vivo nesse momento. Meu pé não quebrou, nada disso. Então estou bem, estou caminhando por aí, sentindo-me bem”, garante Fultz, que bateu bola timidamente no treinamento dos 76ers horas após o entorse. Jogador mais badalado do draft, Fultz vinha sendo o destaque dos 76ers na Summer League, chegando a anotar 23 pontos em 26 minutos contra o Utah Jazz. No confronto com o Golden State Warriors, ele precisou da ajuda de dois companheiros para ir aos vestiários. A lesão, ainda que leve, assusta os torcedores do Philadelphia. Nos últimos anos a franquia tem sofrido com contusões do pivô Joel Embiid e da escolha nº 1 do draft do ano passado, Ben Simmons.