A infância de irmãs pelo olhar do pai

As irmãs Laura e Joana no ambiente familiar (foto: Emmanuel Alencar Furtado)

Como lembramos de nossa infância? Quais sons e imagens guardamos de quando éramos crianças? Como era o relacionamento entre as pessoas da família? Esses são os detalhes que a exposição (hu)Manas retrata sobre a infância de duas irmãs curitibanas. O fotógrafo (e pai) Emmanuel Furtado acredita que as melhores lembranças devem ser registradas por meio de imagens e sons e, por isso, revela ao mundo fotografias cativantes de Laura (dos 9 aos 11 anos) e Joana (dos 4 aos 6 anos) no ambiente familiar. A exposição é aberta ao público, na Biblioteca Central da Universidade Positivo (UP), até 10 de agosto. Os interessados podem assistir aos vídeos do projeto em https://goo.gl/7KMQvx .