Museu realiza oficina de aquarela em julho

A partir de hoje, o Museu Alfredo Andersen realiza oficina de aquarela com o artista João Paulo de Carvalho. As aulas serão às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 21h, de 10 a 26 de julho. O custo é de R$ 120 por aluno e a inscrição pode ser feita diretamente na secretaria do museu. O número de vagas é limitado.

A proposta da oficina é experimentar a aquarela, inclusive para aqueles que não têm conhecimento prévio sobre a técnica. Os temas trabalhados nas aulas permitirão a exploração da linguagem por meio de uma abordagem criativa e pessoal.

No primeiro dia da oficina haverá apresentação e explicação sobre cada material que será utilizado, como tinta (estojo aquarela pentel ou superior), tinta acrílica (cores azul ultramar, amarelo de cádmio e carmim de alizarina), Pincéis (diversos, maiores possível, trinchas) e papéis (papel kraft ou fine face, canson, modigliani, em grandes formatos, como A0, A1, A2).



João Paulo de Carvalho

Acadêmico do curso superior de Pintura da Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP), participou duas vezes do Salão de Aquarelas de Piracicaba, (edição II e III), e ganhou o Prêmio Bauhaus Brasil-Piracicaba, na edição de 2016, com a obra “Topofilia I”.



Serviço

Oficina de aquarela com o artista João Paulo de Carvalho

Dias: 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de julho de 2017, das 18h30 às 21h

Valor: R$ 120 | Vagas limitadas

Inscrições na secretaria do museu.



Museu Alfredo Andersen

Rua Mateus Leme, 336. Curitiba-PR

Terça a sexta-feira, das 9h às 18h

Sábado, domingo e feriado das 10h às 16h

41 3222-8262 | 41 3323-5148

www.maa.pr.gov.br | maa@seec.pr.gov.br