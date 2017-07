Jefferson volta, defende pênalti e Botafogo empata com Atlético-MG

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Jefferson voltou em grande estilo ao gol do Botafogo. Foi o melhor jogador do empate em 1 a 1 com o Atlético-MG neste domingo (9). O goleiro pegou um pênalti e fez grandes defesas, garantindo o resultado. O Atlético-MG abriu o placar no estádio Nilton Santos aos 22 minutos do primeiro com Marlone. O Botafogo chegou ao empate no final do segundo tempo, aos 48 minutos, com um pênalti marcado por Roger. O Botafogo não venceu, mas nem por isso o Jefferson deixou de mostrar toda a sua qualidade no gol. Mesmo sem atuar desde 17 de maio de 2016, quando rompeu o tríceps do braço esquerdo na partida contra o Juazeirense, pela Copa do Brasil -e passou por duas cirurgias-, o goleiro do Botafogo se destacou com mais uma grande atuação. Foram pelo menos quatro boas defesas, sendo uma delas no pênalti batido por Rafael Moura. No gol atleticano, de Marlone, Jefferson não conseguiu fazer, já que a bola desviou em Emerson Silva antes de entrar. Na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai enfrentar o Fluminense na quarta-feira (12), às 21h, no Maracanã. O Atlético-MG pega o Santos, às 19h30, no Independência, no mesmo dia. JOGO DE NÚMERO 100 O duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro foi o jogo de número 100 entre Botafogo e Atlético-MG em toda a história. O primeiro encontro aconteceu em 1923, num amistoso disputado em Belo Horizonte. O clube carioca levou a melhor e venceu por 4 a 2 e leva vantagem no confronto com o Atlético-MG, com 46 vitórias contra 30 derrotas. Acontecera ainda 24 empates. Um dos confrontos mais importantes aconteceu em 1971. O time mineiro venceu por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Dadá Maravilha e conquistou o Campeonato Brasileiro. O próximo confronto entre os clubes já tem data e hora marcada para acontecer. Os dois são adversários pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo da volta está marcado para o dia 26 de julho, às 19h30, no Estádio Nilson Santos. Na primeira partida, em Belo Horizonte, o Atlético venceu por 1 a 0, com gol de Cazares. O Botafogo precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Vitória por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis e qualquer outro resultado dá a vaga na semifinal ao Atlético. BOTAFOGO Jefferson, Arnaldo, Joel Carli, Emerson Silva e Victor Luís; Rodrigo Lindoso (Marcos Vinicius, aos 33 do 2º), Bruno Silva, Matheus Fernandes (Camilo, no intervalo) e João Paulo; Rodrigo Pimpão (Guilherme, aos 10 do 2º) e Roger. T.: Jair Ventura. ATLÉTICO-MG Victor, Marcos Rocha, Matheus Mancini, Bremer e Fábio Santos; Rafael Carioca, Yago (Adilson, aos 28 do 2º), Elias e Marlone (Cazares, aos 24 do 2º); Robinho e Rafael Moura (Fred, aos 19 do 2º). T.: Roger Machado. Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO) Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Leone Carvalho Rocha (GO) Público/Renda: 9.630 (total)/R$ 214.985,00 Cartões amarelos: Joel Carli (BOT) Rafael Carioca (CAM) Gol: Marlone (CAM), aos 22 minutos do primeiro tempo, e Roger (BOT), aos 48 do segundo tempo.