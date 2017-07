Inter programa treino especial e deixa Carlinhos fora de jogo com Ceará

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Carlinhos está fora da viagem da delegação do Inter a Fortaleza para a partida diante do Ceará na terça-feira (11). A comissão técnica do Colorado optou por deixar o jogador em Porto Alegre realizando uma atividade especial. A delegação vermelha embarca na noite deste domingo para o nordeste. Carlinhos ficou fora do último jogo pois estava suspenso, mas não está entre os relacionados. Segundo informou a assessoria de imprensa do Inter, o jogador não tem qualquer lesão ou problema físico, mas realizará treinamentos especiais em Porto Alegre durante a semana como estratégia de preparação a longo prazo. Como o lateral Iago vem treinando bem, será premiado com a participação na relação. O Internacional não retorna ao Sul entre as partidas contra Ceará e CRB, no próximo sábado. Mas não está descartada a viagem de Carlinhos apenas para a segunda partida. O Internacional encara o Ceará na terça-feira às 20h30 (de Brasília) fora de casa. A ideia do técnico Guto Ferreira e dar sequência ao time, alterando o mínimo possível em relação ao time que empatou com o Criciúma na última rodada.