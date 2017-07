Castroneves volta a vencer após três anos e come pizza no pódio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Helio Castroneves acabou com um jejum de mais de três anos neste domingo (9), em Iowa, nos Estados Unidos. O brasileiro voltou a vencer uma etapa da Fórmula Indy e comemorou de um jeito curioso: comendo pizza no pódio. O motivo da curiosidade é que uma das patrocinadoras da etapa de Iowa é justamente uma pizzaria. Antes de se alimentar no pódio, Helinho fez uma comemoração que ficou famosa e lhe rendeu o apelido de “Homem Aranha”: escalou as grades do autódromo. Com a vitória, Castroneves segue firme na briga pelo inédito título da Fórmula Indy. O brasileiro ocupa a segunda colocação, com 395 pontos. O líder Scott Dixon tem 403. Outro brasileiro presente na prova, Tony Kanaan terminou na nona colocação. No campeonato, ele está em oitavo, com 295 pontos.