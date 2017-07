Perseguição policial deixa um ferido e bloqueia o trânsito na Raposo Tavares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma perseguição policial deixou ao menos uma pessoa ferida e provocou a interdição da rodovia Raposo Tavares, na altura do km 19, no sentido São Paulo. A interdição ocorreu para permitir o pouso do helicóptero Águia, da Polícia Militar, para socorrer uma vítima do confronto. A via foi liberada assim que o helicóptero decolou, mas lentidão segue até o km 24. Há tráfego lento entre os km 13 e 10, no mesmo sentido.