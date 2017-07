Fogo atinge mercado Camden Lock, tradicional ponto turístico de Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 70 bombeiros trabalharam na madrugada desta segunda (10) para controlar um incêndio de grandes proporções no Camden Lock Market, no norte de Londres. O popular ponto turístico da capital inglesa, ponto de vendas de roupas, artesanato, acessórios e livros, começou a pegar fogo durante a madrugada de segunda-feira (10) em Londres. O incêndio só foi controlado pela manhã. A brigada de incêndio, que não soube informar até o momento as causas do incêndio, pediu às pessoas para que evitassem a área. O primeiro, o segundo e o terceiro andares e o telhado do edifício foram atingidos pelas chamas, que mobilizaram dez carros de bombeiros. De acordo com jornais britânicos, o incêndio parece ter começado em uma loja de guitarra perto do mercado. Mesmo sem relatos de vítimas, conforme informou um porta-voz do serviço de atendimento médico enviado ao local, o fogo causou preocupação em londrinos e turistas, que mostravam preocupação após a onda de atentados vividos por Londres e Manchester. Não é a primeira vez que o Camden Lock Market, localizado em um antigo parque industrial e que recebe cerca de 28 milhões de pessoas por ano, é afetado por incêndio. Em 2008, ficou fechado por meses e, em 2014, teve evacuar 600 pessoas também por problemas com fogo. É o segundo grande incêndio em Londres em menos de um mês. Em 14 de junho, o fogo destruiu o edifício Grenfell Tower e deixou 80 mortos.