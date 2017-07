Receita abre consulta ao 2º lote de restituição do Imposto de Renda 2017

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal abre a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda nesta segunda-feira (10), a partir das 9h. Segundo o Fisco, 1,35 milhão de contribuintes devem receber de volta o imposto pago a mais no ano de 2016, que soma R$ 2,5 bilhões nesse lote. O pagamento será realizado uma semana depois, no dia 17 de julho. O valor da restituição é corrigido pela taxa Selic, que acumula 2,74% entre maio e este mês. A Receita também pagará no dia 17 restituições de anos anteriores, que foram retidas na malha fina. A consulta pode ser feita na página da Receita na internet ou por meio do aplicativo para tablets e smartphones ou pelo telefone 146. Quem ainda não teve a restituição liberada também pode verificar se há alguma pendência, por meio do serviço e-CAC. Se o valor não for creditado no banco, o contribuinte deve procurar uma agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para reagendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco, segundo a Receita.