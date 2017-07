Volta de Jefferson cria dilema para Jair Ventura no Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela primeira vez desde que assumiu o Botafogo, há quase um ano, Jair Ventura tem um dilema para resolver no gol alvinegro: Jefferson ou Gatito Fernández. Ambos tiveram oportunidades recentes, foram muito bem e empolgaram a torcida; mas só um pode ser o escolhido do técnico para o clássico contra o Fluminense, nesta quarta-feira (12). A experiência é inédita para Jair Ventura. Quando ele estreou como treinador em agosto de 2016, Jefferson já estava de molho e o titular absoluto era Sidão. E assim foi até o final do ano, quando este último foi contratado pelo São Paulo. O Botafogo o substituiu com Gatito Fernández, que assumiu o posto e o manteve com atuações cada vez mais sólidas -Helton Leite só foi usado quando o paraguaio sofreu lesão ou foi convocado. Neste quase um ano com Jair, nunca a hierarquia na relação dos goleiros do Botafogo esteve tão equilibrada. Gatito vive grande fase e só não enfrentou o Atlético-MG no último domingo (9) devido a um corte no joelho; então Jefferson entrou e defendeu tudo, inclusive um pênalti. Nas últimas semanas, o ex-goleiro da seleção brasileira vinha sendo opção no banco de reservas, e aproveitou o retorno para plantar a dúvida na cabeça do treinador. A fase dos arqueiros é tão boa que Jair se permite brincar quando questionado sobre o assunto. "Ter o Jefferson como o quê? Reserva? É você que está escalando?", riu o técnico durante entrevista coletiva. "Ele jogou com a camisa 1, capitão, como que ele é reserva?", desconversou. A balança parece pender para Gatito, que tem toda a confiança da torcida alvinegra, mas não seria surpresa se um ídolo do porte de Jefferson retomasse a titularidade. "A decisão final é sempre do treinador, mas eu escuto sempre todos os segmentos", explica Jair Ventura, sem dar qualquer pista sobre o eleito para defender a meta botafoguense.