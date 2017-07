Presidente da Ferrari descarta volta de Alonso e despista sobre Verstappen

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Ferrari, Sergio Marchionne, descartou a possibilidade de Fernando Alonso retornar à escuderia para a próxima temporada. A vaga para segundo piloto estará aberta em 2018. Kimi Raikkonen não deverá renovar o vínculo. “Alonso pode muito bem ter o desejo de retornar [à Ferrari], mas ele não encontrou uma resposta correta para o nosso lado”, disse Marchionne ao "Motorsport". “Nós não estamos interessados”, acrescentou. Alonso correu pela Ferrari de 2010 a 2014. Na McLaren desde 2015, o piloto espanhol já adiantou que não quer mais correr no bloco intermediário. Alonso diz ter outros planos caso não dispute a próxima temporada em uma grande escuderia. Ele não descarta competir novamente na Fórmula Indy. Marchionne não está satisfeito com o comportamento de Kimi Raikkonen. O dirigente entende que o finlandês se dedica pouco. Max Verstappen tem sido especulado na escuderia. Sobre o jovem da Red Bull, Marchionne respondeu: "Quanto a Verstappen, não assinamos nada. Antes do final do ano, vocês saberão".