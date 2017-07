Um homem de 32 anos, suspeito de abusar sexualmente da própria filha, foi preso em Morretes, no litoral do Paraná, na noite deste domingo, 9. De acordo com as informações da Polícia Militar, ele foi denunciado pela esposa, que teria percebido mudança no comportamento da criança de apenas 7 anos.

