Éverton muda Flamengo, e Zé Ricardo tem baixas na zaga

LEO BURLÀ E PEDRO IVO ALMEIDA RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Contatação mais badalada na temporada, o meia Éverton Ribeiro vem comandando a ascensão do Flamengo neste segundo semestre. Em quatro partidas, o meia marcou um gol e já deu três assistências. Contra o Vasco, o camisa 7 fez bela jogada individual para deixar Everton em ótimas condições para marcar de cabeça e selar a vitória. Com sua presença, o trabalho de Diego fica facilitado, já que o astro fica menos sobrecarregado na tarefa de criar jogadas e municiar os homens de frente. Com mobilidade e rapidez, Ribeiro tem dificultado a vida dos adversários, com muita troca de posição e capacidade de improviso. Mas se a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco trouxe mais três pontos para o time da Gávea na poupança do Campeonato Brasileiro, o clássico também significou um prejuízo para Zé Ricardo em uma semana importantíssima para o clube. Antes de a bola rolar o zagueiro Réver foi vetado ainda no aquecimento. Com uma gastroenterite, o capitão deu lugar a Rafael Vaz. Com a bola rolando, Rhodolfo sentiu um incômodo no adutor esquerdo. Fim dos problemas? Que nada. Substituto do recém-contratado, o jovem Léo Duarte saiu do gramado com uma entorse no tornozelo esquerdo, atingido em entrada de Luis Fabiano. Para piorar, o zagueiro Juan já estava fora por problemas na coxa esquerda. Com tantas baixas, o volante Romulo terminou a partida contra o Vasco atuando na zaga. "Eu nunca tinha vivido uma situação de ter de trocar três jogadores por contusão em um jogo, ainda mais na mesma posição, mas valeu a superação", disse Zé à "Globo". Todos os jogadores serão reavaliados nesta segunda, quando o elenco se reapresenta no Ninho do Urubu. Se os problemas persistirem, Zé Ricardo terá de quebrar a cabeça para montar o seu miolo de zaga. Na quarta, o Fla recebe o Grêmio na Ilha do Urubu, em jogo que representa um confronto direto pelas primeiras colocações. Na outra rodada, o Flamengo visita o Cruzeiro no Mineirão.