Blac Chyna diz estar devastada ao ver suas fotos nuas nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Blac Chyna, 29, falou nesta segunda-feira (10), pela primeira vez, sobre o vazamento de suas fotos pelo ex-noivo Robert Kardashian, 30, na semana passada. A modelo afirmou que estava devastada e que se sentia traída. "Eu fiquei devastada, é claro. Como alguém poderia publicar as minha fotos? Essa é a pessoa que eu confiava. Eu me sinto traída", disse Chyna, em entrevista ao programa "Good Morning America", da ABC. A vida do casal era exibida em um reality show do E!: "Rob & Chyna", no qual mostrava a relação conturbada entre os dois durante a gravidez de Chyna. Os dois tiveram Dream Renée, que está com sete meses de idade. "Ele não me respeita", disse Chyna sobre Rob. "Então, se você não pode me respeita, você deve respeitar a lei". A advogada de Blac Chyna, Lisa Bloom, afirmou que pediu uma ordem de restrição contra Rob. Blac Chyna disse também que a família Kardashian não entrou em contato com ela depois de o irmão divulgar as fotos no Instagram --que foi temporariamente removida-- e postar comentários no Twitter. Na última quinta (6), o clã Kardashian disse a amigos próximos que estava envergonhado com a briga pelas redes sociais de Robert Chyna. As irmãs de Robert acreditam que o irmão passou dos limites ao postar fotos nuas de Chyna e, além de prejudicar a filha Dream, ele está manchando o nome da família, disse uma fonte ao site americano "TMZ". A família Kardashian, segundo o site, ainda mantém lealdade a Robert e quer ajudá-lo, mas a principal preocupação do clã é com o impacto que esse escândalo pode causar a filha do casal. Chyna disse ainda à ABC que ela e Rob não estavam mais juntos no momento em que o vídeo foi feito. Ela afirmou que enviou o vídeo para que ele a deixasse em paz. ENTENDA O CASO Em um ato de fúria, o irmão mais novo da família Kardashian publicou em sua conta no Instagram --que foi temporariamente removida-- fotos nuas de Chyna e a acusou de traição. Uma delas mostrava a genitália da modelo por baixo de um vestido preto. “Isto é da Chyna de ontem. Nunca me senti tão desrespeitado na minha vida. Eu acabei de comprar US$ 250 mil em joias pra ela. Essa mulher é tão desrespeitosa, não me importo mais”, escreveu ele. Em sua conta no Twitter, Rob postou várias mensagens e um vídeo no qual Chyna aparece aos beijos com outro homem. Rob também afirmou que o novo affair de Chyna havia lhe pedido dinheiro porque não tinha como pagar as contas da modelo. "Hoje Chyna me enviou um vídeo depois de eu ter comprado para ela um joia de 250k, e ela me manda este vídeo... de outro homem na nossa cama". "Realmente pensei que Chyna queria formar uma família e, por isso, eu fui tão leal a ela, mas eu aprendi minha lição e todo mundo estava certo. Tivemos uma linda menina que foi a melhor coisa que aconteceu comigo e assim que o bebê nasceu Chyna se foi", escreveu no microblog. Logo após as divulgações das fotos, Chyna foi até o Snapchat e postou dois vídeos em que mostram suas joias, incluindo um relógio de diamantes, duas pulseiras e anéis incrustados de diamantes. No fundo, a música de Drake "Cameras" ("Câmeras", em português) com o seguinte trecho: Don't listen to the lies, I swear they all lies / You know I could be your knight in shining armor all tires / Girl, they love me like I'm Prince, like the new king with the crown ("Não escute as mentiras, juro que todas estão mentindo / Você sabe que eu poderia ser seu cavaleiro em armadura brilhante e todos os pneus /Garota, eles me amam como se eu fosse príncipe, como um novo rei com a coroa", em tradução livre). Na legenda dos vídeos ela escreveu, "Lol", para aparentemente fazer questão de que não está incomodada com a situação, e postou várias mensagens em sua conta no Instagram: "Robert leave me alone fuck!" (Robert me deixa em paz, porra!").