Baptista é apresentado como novo técnico do Atlético, em 23 de maio (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico Eduardo Baptista foi demitido pelo Atlético Paranaense na manhã dessa segunda-feira (dia 10). O clube confirmou em nota oficial.

Baptista comandou o time em 13 jogos, com cinco vitórias, três empates e cinco derrotas — aproveitamento de 46,1% dos pontos. O time não vencia há quatro partidas - a última foi o empate com a Chapecoense, no domingo.

Com a demissão, o manager Paulo Autuori pediu para sair do clube, porque defendia a manutenção de um treinador por longo prazo.

Leia abaixo a nota oficial do Atlético, na íntegra:

"O Clube Atlético Paranaense informa que, em razão de divergências na implantação das metodologias e filosofia do Clube, o treinador Eduardo Baptista foi desligado do seu cargo na manhã desta segunda-feira (10).

Em decorrência deste fato, o manager Paulo Autuori solicitou seu desligamento do Clube. A Diretoria, a comissão técnica permanente e os atletas manifestam seu inconformismo com esta decisão e lamentam profundamente a saída deste profissional de extrema competência que estava engajado com o projeto do Clube.

O CAP agradece os serviços prestados por ambos os profissionais e deseja sucesso na sequência de suas carreiras."