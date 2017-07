Eduardo Baptista é demitido pelo Atlético e Autuori pode sair

Baptista é apresentado como novo técnico do Atlético, em 23 de maio (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico Eduardo Baptista foi demitido pelo Atlético Paranaense na manhã dessa segunda-feira (dia 10). A informação é do site Globoesporte.com. O clube ainda não confirmou.

Baptsita comandou o time em 13 jogos, com cinco vitórias, três empates e cinco derrotas — aproveitamento de 46,1% dos pontos. O time não vencia há quatro partidas - a última foi o empate com a Chapecoense, no domingo.

Segundo o blog da jornalista Nadja Mauad, o manager Paulo Autuori também vai se desligar do clube porque defendia a manutenção de um treinador.