Patrocínio privado garantirá mais R$ 6,5 milhões para escolas de samba do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que as escolas de samba do Grupo Especial terão mais R$ 6,5 milhões, além dos R$ 13 milhões previstos inicialmente. Com a verba de R$ 19,5 milhões, cada agremiação contará com um orçamento de R$ 1,5 milhão para preparar seu desfile de 2018. As informações são da Agência Brasil. A verba extra de R$ 1,5 milhão será conseguida por meio de patrocínio da iniciativa privada, assim como acontece com os blocos carnavalescos. A decisão foi tomada por Crivella depois de reunião com o presidente da Liesa (Liga das Escolas de Samba), Jorge Castanheira, e os presidentes das agremiações, nesta segunda (10), na sede da prefeitura. Nos dois últimos carnavais, as escolas de samba receberam R$ 2 milhões cada uma. Mas quando Marcelo Crivella assumiu a prefeitura, ele anunciou que cortaria essa verba pela metade, para que pudesse usar o dinheiro nas escolas da rede municipal.